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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون الاعلامية الكويتية فجر السعيد التي شتمت اليمنيين وسخرت منهم وعندما مرضت توسلت لهم مسامحتها والدعاء لها..شاهد كيف باغتت العمانيين وشتمتهم

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