شكرا لمتابعة خبر عن في اغرب حادثة من نوعها..إمام مسجد يعقد قرانه ويتزوج من رجل مكتمل الرجولة وعندما تدخلت الشرطة كشفت امر صعق الجميع وسبب صدمة كبيرة للامام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - في اغرب حادثة من نوعها..إمام مسجد يعقد قرانه ويتزوج من رجل مكتمل الرجولة وعندما تدخلت الشرطة كشفت امر صعق الجميع وسبب صدمة كبيرة للامام

اكتشف إمام مسجد في أوغندا بعد أسبوعين من الزواج أن زوجته ما هي إلا رجل يمارس كل إشكال النصب والاحتيال.

ووفقاً لـ روسيا اليوم”، نقلت وسائل إعلام محلية، عن الشيخ محمد موتومبا، إمام مسجد نور في منطقة كيونجا أنه كان يبحث عن امرأة ليتزوجها، والتقى فتاة ترتدي الحجاب، أعجبته وحين طلب منها الزواج وافقت، ولكنها قالت إنه لا يمكن الدخول بها شرعا إلا بعد دفع المهر لخالتها.

وبعد انتهاء أسبوعين وتسلم خالتها المهر زعمت أنها في فترة الحيض ولا يجوز الدخول بها.

وفي أحد الأيام شاهد أحد الجيران العروس وهى تقفز فوق جدار يفصل بين منازلهم، أثناء محاولة سرقة الأجهزة الكهربائية وأدوات الطهي وقام بإبلاغ الشرطة، التي ألقت القبض على الزوجة.

وقال إسحاق موجيرا، ضابط التحقيقات الجنائية في مقاطعة كيونجا: بعد الفحص الشامل، والتأكد من أن السيدة ذكر، تم إبلاغ زوجها الذي كان مرافقها إلى مركز الشرطة، ولم يكن مصدقا وطلب من الشرطة السماح له بالتأكد بنفسه .. وعندما تأكد من ذلك، حينها رفع شكوى اتهم فيها “زوجته” الذكر بالنصب عليه، وتزويره في الأوراق الرسمية، وانتحال صفة سيدة، حتى يتمكن من الحصول على أمواله.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

جريمة مروعة في بيت الله، هزت السموات والارض..مسلح يمني في هذه المحاقظة اليمنية يقتحم المسجد ويرتكب مجزرة مخيفة ويقتل ويصيب 16 شخصا بينهم والده

هل تذكرون الاعلامية الكويتية فجر السعيد التي شتمت اليمنيين وسخرت منهم وعندما مرضت توسلت لهم مسامحتها والدعاء لها..شاهد كيف باغتت العمانيين وشتمتهم

في اغرب حادثة من نوعها..إمام مسجد يعقد قرانه ويتزوج من رجل مكتمل الرجولة وعندما تدخلت الشرطة كشفت امر صعق الجميع وسبب صدمة كبيرة للامام

وردنا الان...الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه قبل قليل ضربة موجعة للامريكيين تثير جنونهم وتجعل المرشد الايراني والحرس الثوري يطيرون فرحا

وردنا الان..المملكة تعلن رسميا اعفاء هذا الامير الكبير في الاسرة المالكة من كل مهامه وتزيحه من منصبه وتمنعه من ممارسة اي عمل سياسي ( صورة + الاسم )

ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد يباغت الجميع ويسافر الى المملكة بجواز سفر لا يحمل اسمه...لن تصدق لماذا فعل ذلك واخفى شخصيته المعروفة



دون خوف من الله او حياء من الناس ...فضيحة مدوية لنجم عربي شهير قام بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا مع اخته وأمه ..لن تصدق ماذا فعل

صدمة لوزارة الدفاع الامريكية وترامب يجن جنونه بعد مصرع جنديين امريكين بطريقة مروعة في قاعدة عسكرية داخل بلد أوروبي يعتبر الحليف الاكبر لأمريكا( صورة )

"أفلإ ينظرون الى الابل كيف خلقت"صدق الله العظيم..شاهد كيف انتهت المواجهة المرعبة بين جمل عنيد وقطار ضخم منطلق ( فيديو حقق 9 مليون مشاهدة )

مغترب في السعودية يقوم بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا في حافلة الطالبات وفي اطهر بقعة في العالم..شاهد النتيجة المرعبة التي وقعت له اثناء محاولته الهروب

3 شباب يهزون المملكة من اقصاها الى اقصاها وينشرون مقطع اباحي لزوجين يمارسان العشرة الزوجية في منزلهما..شاهد ماذا وجدت الشرطة في جوالتهم

رجل دين يحتجز 50 سيدة وفتيات صغيرات ويقوم بهذ العمل الفاضح والمحرم شرعا داخل مجمع سكني وعندما حضرت الشرطة كانت المفاجئة الصادمة ( صورة مقززة )

شاهد بالصورة.. مراهق يمني صغير السن يرفع راس اليمنيين بعد ان اقتحم الديوان السلطاني ليعزي في وفاة السلطان قابوس (شاهد كيف تعامل معه السلطان الجديد )

أمريكا وبريطانيا توجهان طعنة غادرة للتحالف والشرعية وتقدمان للحوثي تقنية متطورة لا يمكن الحصول عليها ابدا وتمكنه من السيطرة الكاملة على اليمنيين ( صورة )

أمير قطر يصدم كل القطريين ويصعق الملك سلمان وولي عهد ابو ظبي ويدفع هذا المبلغ الخرافي للأيرانيين مقابل ان تقوم إيران بهذا العمل ..مبلغ لا يمكن تخيله

واخير قضي الامر وحقق هادي مبتغاه وجعل الزبيدي وكل قيادات الانتقالي يدفعون الثمن ويرفعون الراية البيضا وبمساعدة القوات "السعودية "و "الحماية الرئاسية"

Advertisements

بشرى سارة من هذه الدولة الخليجية في البقاء فيها اذا قمت بزيارتها بعد انتهاء إذن الدخول اليها حتى اذا كنت غير مقيم وتسهيلات قد تحول الزيارة الى اقامة

ورد للتو..عيدروس الزبيدي يوجه اقوى ضربة للوزيرين الميسري والجبواني ويثلج صدر ابناء الجنوب في كل المحافظات الجنوبية بهذا الاعلان الرسمي الخطير

عمل فاضح يهز عرش الرحمن … و“لجين عمران” تعلق عليه بتصريح صدم الجميع وتعلنها بكل وقاحة ..” أنا فخورة”!

سعودي يقتل أختيه نحرًا ويطعن مغترب في قضية شرف والمفجأة في جنسية هذا المغترب..والسلطات السعودية تصدم الجميع وتنزل عقاب مرعب بالشاب السعودي

مفاجأة اسعدت هادي والحوثي والزبيدي وكل اليمنيين بعد الكشف عن هذا السر الخطير الذي يتعلق بالسلطان الجديد لسلطنة عمان هيثم بن يمور

هادي يوجه ضربة موجعة لعبد الملك الحوثي شخصيا بعد قرار الأخير منع العملة الجديدة ويثلج صدور الجميع حتى المشرفين والمتحوثين سعداء بما فعله هادي

وردنا الان ...سلطان البركاني يباغت الجميع ويقصم ظهر عيدروس الزبيدي ويطلق هذا التحذير المرعب الذي صدم قائد القوات السعودية في عدن واغضب الحزام الامني

هل تذكرون كيف وصف وزير الخارجية القطري الايرانيين بانهم دهاة ..تبين انه مخطيء ودولة صغيرة تضحك على الايرانيين وتخدع كل القيادات الايرانية

عاجل ..جنوبي شجاع من ابناء ردفان يرعب كل قوات الانتقالي ويباغت الجميع بالوصول الى قلب العاصمة المؤقتة عدن..شاهد ماذا فعلت معه قوات الحزام الأمني

ورد للتو..سعد الذابح يظهر بشكل مباغت ويثير الخوف والهلع في نفوس كل ابناء المحافظات الشمالية حتى المشرفين الحوثيين يخافون منه ولا يستطيعون مواجهته

ترامب اللعين والغادر الذي لا يؤمن جانبه يصعق الملك سلمان وولي عهده بطعنة غادرة صدمت كل أمراء الأسرة السعودية الحاكمة..لن تصدق ماذا فعل المجنون ترامب

شاهد بالفيديو ..عقاب إلهي مزلزل يرعب كل الخليجيين ويجعلهم يبتعدون عن أشهر برج في دبي حيث الخمور والدعارة مع الروسيات الحسناوات ( شاهد بالفيديو ماحدث للبرج )

تنازلت عن مهر المليون ريال من أجله..مغترب في عمر الزهور يقهر كل شباب السعودية والخليج بوسامته وشدة جماله ويخطف قلب هذا الحسناء التي يتمناها الجميع

عاجل ..الحرس الثوري يتلقى ضربة ساحقة بعد الاعلان عن وفاة المرشد الايراني علي خامنئي بصورة مفاجئة والموازين تنقلب رأسا على عقب بعد موته

فتاة حسناء في ال19 من عمرها ارادت التوبة والتوقف عن اقامة علاقة اثمة لكن الشيطان رفض طلبها وهددها بنشر صور اباحية معه ..شاهد ماذا فعلت الفتاة الفقيرة

عاجل..قوات «العمالقة» تلغي اي دور لـــ"طارق عفاش" وتعلن رسميا إكتساح «الحديدة» وتصدر البيان رقم ( 1) وتبعث برسالة عاجلة وخطيرة للرئيس هادي

وردنا قبل قليل من وكالة الانباء السعودية الرسمية..بيان عاجل من الديوان الملكي يجعل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يخلف والده ويتولى كل السلطات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يثير جنون كل الأسرة السعودية الحاكمة ويوجه طعنة غادرة للملك سلمان شخصيا ويرفض طلبه الخطير...شاهد عقاب الملك سلمان للسيسي

عاجل.. انقلاب عسكري رئاسي واقتحام معسكر وانتشار وتمرد كبير للمسلحين في العاصمة (تفاصيل)