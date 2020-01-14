مليشيا الحوثي تستبدل أسماء قاعات جامعة ذمار بأسماء قتلاها

شرعت مليشيا الحوثي الانقلابية، عملية تغيير تسمية قاعات جامعة ذمار بأسماء قيادات حوثية لقوا مصرعهم في جبهات القتال.



وقالت مصادر أكاديمية، إن "طالب النهاري" المعيّن من قبل المليشيات الحوثية رئيساً للجامعة أصدر قراراً بتغيير كل أسماء القاعات الدراسية بالجامعة بأسماء قيادات من مشرفي الجامعة الذي لقو حتفهم في جبهات القتال.



وأضافت المصادر إن القرار شمل تغيير كافة أسماء القاعات الدراسية في مختلف كليات الجامعة، بما فيها كليتي الطب والهندسة.



وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للقرار القاضي بتغيير أسماء القاعات الدراسية بالجامعة.



وتأتي هذه القرارات في ظل ما تقوم به المليشيات الحوثية من تغيير ديمغرافي للهوية اليمنية وفرض واقع ميليشاوي جديد، على غرار ما تقوم به أذرع ايران في المنطقة.



وحولت المليشيات الحوثية، الجامعات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، إلى مراكز شيعية تُقام فيها الدورات الطائفية، والمحرضة على العنف والقتل.



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