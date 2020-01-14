اللواء الزبيدي يلتقي الأسرى المحررين من سجون مليشيات الإخوان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
الخليج 365
التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، اللواء عيدروس قاسم عبدالعزيز الزبيدي، اليوم، الأسرى المحررين من سجون ميليشيات الإخوان ، في محافظتي شبوة ومارب.
وهنأ الزبيدي الأسرى المحررين بالخروج من زنانزين المليشيات بعد أشهر من المعاناة والتعذيب، مشيداً بصمودهم وبطولاتهم التي اجترحوها دفاعاً عن وطنهم وتطلعات شعبهم.
وأكد ان المجلس الانتقالي ، يولي اهتماماً خاصاً لملف الأسرى وسيقف جنبًا الى جنب مع كافة الاسرى حتى عودتهم جميعًا الى اهلهم سالمين غانمين، مشيدًا بجهودهم وتضحياتهم التي بذلوها من اجل رفع راية الوطن عاليًا والدفاع عنه.
من أكد الأسرى المحررون من سجون ميليشيات الاخوان أن معاناة سجون المليشيات لم تؤثر في معنوياتهم وانهم سيعودون لمواصلة الدفاع عن الوطن والحرب ضد الإرهاب.
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