مناقشة مشاريع وخطط التنمية بوادي حضرموت والصحراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

ناقش لقاء بسيئون، برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، مشاريع وخطط التنمية للعام 2020، في اطار ورشة العمل الخاصة بتقييم أداء السلطة المحلية للعام 2019م وتحديد الاتجاهات العامة للأعوام 2020-2022م.

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واستعرض اللقاء الذي ضم الوكلاء المساعدين لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، وعبدالهادي التميمي، ومحمد الصيعري، ومدراء عموم المديريات والمكاتب الخدمية، الفجوات والتحديات للمكاتب الخدمية، والتوصيات الخاصة بتعزيز التنسيق والشراكة بين المديريات والمكاتب التنفيذية والسلطة المحلية.

وتطرق اللقاء الى مصفوفة المشاريع، وتوزيعها على مختلف مصادر التمويلات على مستوى المديريات والمشاريع المشتركة.