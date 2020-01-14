شكرا لبحثكم عن خبر الشاذلي يفتتح المقر الجديد لنادي التلال الرياضي بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - سبأنت :فضل علي خميس

إفتتح وكيل أول محافظة عدن محمد الشاذلي، اليوم، و معه مدير عام مكتب الشباب والرياضة المهندس نعمان شاهر، ومدير عام مديرية صيرة خالد سيدو، المقر الجديد لنادي التلال الرياضي بعدن، بعد أن اعادة تأهيله من قبل قيادة السلطة المحلية بمديرية صيرة .

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وطاف الوكيل الشاذلي بمرافق المبنى الذي يتكون من دورين ، ويحتوي على صالة اجتماعات تم تجهيزها بصورة نموذجية و عدد من الغرف التي سيتم الإستفادة منها لتسكين اللاعبين القادمين من المحافظات و الدول الأخرى .

و عقب ذلك قام وكيل أول محافظة عدن بزيارة تفقدية لمكتب الشباب والرياضة بعدن و التقى بقيادة المكتب و استمع الى شرح تفصيلي عن نشاطات المكتب المتعددة في مختلف الألعاب الرياضية ، والصعوبات التي تواجه عملها والاحتياجات الضرورية التي تحتاج لها أندية عدن لتنشيط مختلف الألعاب الرياضية وتفعيل دورها الإيجابي بين أوساط شريحة الشباب التي تعد أمل ومستقبل الوطن..مثمناً جهود قيادة المكتب ودورها الإيجابي والمتميز في تنشيط الجانب الرياضي.