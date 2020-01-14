شكرا لبحثكم عن خبر عاجل/مقتل واصابه ١٥ داخل مسجد في أبين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
عدن - خاص :
قالت عمليات الحزام الامني في مديرية لودر ان ١٥ شخصا قتل واصيب في احد قرى المديرية بمحافظة ابين ظهر اليوم بعد اطلاق مسلح النار على مصلين في مسجد قرية ام صلعى بعد صلاة الظهر.
وقال مصدر امني قتل خمسة اشخاص واصيب ١٠ اخرين جراء اطلاق النار عليهم بعد صلاة الظهر، وبين القتلى والد الجاني وامام المسجد وثلاثه من ابناء عمه ثم لاذ بالفرار الى الجبال المحيطة بالقرية.
واضاف المصدر الامني ان الجاني يعاني من حالة نفسية وتتم الان عملية مطاردته في المنطقة.
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