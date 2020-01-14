مقتل وإصابة 13 شخصا برصاص مسلح في أحد مساجد دثينة بأبين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020 الخليج 365 ـ أبين قتل وأصيب ما لا يقل عن 13 شخصاً في قرية بمنطقة دثينة بمحافظة أبين جنوبي اليمن اليوم الثلاثاء، كانون الثاني 14، 2020، وذلك بعد قيام مسلح بإطلاق النار على مصلين في مسجد القرية عقب الانتهاء من صلاة الظهر.

وقال شهود عيان إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 9 اشخاص آخرون في قرية "ام صلعى" بعد إطلاق النار عليهم من قبل مسلح. Advertisements وذكر الشهود أن بين القتلى والد الجاني وعدد من أقاربه. وأضاف الشهود أن الجاني لاذ بالفرار الى الجبال المحيطة بالقرية. ولم تتوفر على الفور معلومات حول دوافع الجريمة

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