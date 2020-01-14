صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للمليشيا برازح الحدودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية، اليوم الثلاثاء، كانون الثاني 14، 2020، مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي البلاد.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي. وكانت قوات الجيش الوطني سيطرت أمس على عدة تباب في مديرية قطابر بالمحافظة

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