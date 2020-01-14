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نجاة جندي في الحزام الأمني من محاولة اغتيال بأبين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

نجاة جندي في الحزام الأمني من محاولة اغتيال بأبين

متابعات_الخليج 365

نجا جندي في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الاثنين، من محاولة اغتيال في محافظة أبين جنوبي البلاد.

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وقالت مصادر أمنية إن مجهولين اثنين أطلقا النار على الجندي عبدالله محمد علي الحسني، أحد أفراد قوات الحزام الأمني، اثناء مروره بدراجته النارية بين قريتي امقوز وجمعان في مديرية مودية بمحافظة أبين.

 

وذكر المصدر أن الجندي نجا من الحادثة، في حين شبت النيرات في دراجته النارية واحترقت بالكامل، قبل أن يلوز المهاجمان بالفرار إلى جهة غير معلومة

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