شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سنفضح جرائمهم.. مُحسن يوجه رسالة نارية عن الصحافة والصحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الدكتور جمال محسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، "اليوم لا توجد صحف ومواقع إعلامية حرة تصدر من صنعاء بعدما سعى الحوثيون وبكل السبل إلى تكميم أفواه الصحافيين وملاحقتهم واحتجازهم، في سبيل طمس الوقائع ومنع الحقائق التي تفضح جرائمهم، بما في ذلك التستر على معدلات ضحايا داء إنفلونزا الخنازير".



وأشار محسن، خلال برنامج “أين صنعاء” تقديم “عبدالكريم المدي” المُذاع عبر فضائية الغد المشرق، بقوله: "إلى وجود العديد من الأمراض التي تفشت في صنعاء بسبب تقاعس الحوثي عن إصلاح القطاع الصحي، ومتاجرته بمعاناة الناس وأوجاعهم، مطالباً خلال حديثه للبرنامج المجتمع الدولي بضرورة إيجاد ممرات وقنوات آمنة تسنح بإيصال المساعدات الغذائية والدوائية لمستحقيها في نطاق المناطق المنكوبة.

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