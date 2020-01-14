شكرا لمتابعة خبر عن تعر ف على العميد الذي يتهمه الحوثي بالتدبير لانقلاب في العاصمة صنعاء .. وكيف افلت من قبضته حتى وصل عدن (الاسم والتفاصيل ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السعودية تعلن عن إجراءات أمنية مشددة لأول مرة الرئيس هادي : يوجه ضربة موجعة لعبد الملك الحوثي شخصيا بعد قرار الأخير بمنع العملة الجديدة ويثلج صدور الجميع حتى المشرفين والمتحوثين سعداء بما فعله هادي سعد الذابح يظهر بشكل مباغت ويثير الخوف والهلع في نفوس كل ابناء المحافظات الشمالية حتى المشرفين الحوثيين يخافون منه ولا يستطيعون مواجهته قرار أمريكي عاجل يصدم السعودية بترحيل 12 عسكريًّا سعوديًّا .. والسبب صادم

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