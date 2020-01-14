شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان..المملكة تعلن رسميا اعفاء هذا الامير الكبير في الاسرة المالكة من كل مهامه وتزيحه من منصبه وتمنعه من ممارسة اي عمل سياسي ( صورة + الاسم ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..المملكة تعلن رسميا اعفاء هذا الامير الكبير في الاسرة المالكة من كل مهامه وتزيحه من منصبه وتمنعه من ممارسة اي عمل سياسي ( صورة + الاسم )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان..المملكة تعلن رسميا اعفاء هذا الامير الكبير في الاسرة المالكة من كل مهامه وتزيحه من منصبه وتمنعه من ممارسة اي عمل سياسي ( صورة + الاسم ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.