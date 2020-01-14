إب..مقتل مواطن وإصابة آخر برصاص مسلحين حوثيين

قتل مواطن وأصيب آخر برصاص مسلحين حوثيين في محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن مسلحين حوثيين من أسرة القيادي في مليشيا الحوثي "عباس المتوكل"، أقدموا على قتل المواطن "فؤاد الصامت"، وإصابة شخص آخر يُدعى "سليم" في المدنية القديمة مركز مديرية المشنة.



وأشارت المصادر إلى أن الجناة لاذوا بالفرار عقب تنفيذ الجريمة، فيما شهدت المدينة القديمة حالة من السخط الشعبي والتنديد بالجريمة.



وتسعى قيادات حوثية متنفذة لإنهاء القضية تحت مبرر أن الحادثة تمت عن طريق الخطأ أثناء محاولة استهداف أشخاص آخرين على خلاف معهم، وفق المصادر.



وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، جرائم قتل وانتهاكات جسيمة ترتكبها المليشيا بحق المدنيين في ظل انتشار واسع للعصابات المسلحة المرتبطة بالحوثيين، في مركز المحافظة والمدن الثانوية.



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