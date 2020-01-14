المليشيا تصعد خروقاتها في الجاح جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020 الحديدة - الخليج 365 صعدت مليشيات الحوثي من خروقاتها للهدنة الأممية، واستهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

Advertisements مصدر عسكري ميداني أفاد أن المليشيات أطلقت النار على مواقع القوات المشتركة بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 بشكل متواصل. وأضاف المصدر أن عناصر المليشيات عاودت استهداف المواقع بالأسلحة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح 12.7 بشكل مكثف. يشار إلى أن مليشيات الحوثي تواصل شن عمليات قصف واستهداف على مواقع القوات المشتركة في مختلف مناطق محافظة الحديدة في محاولة منها للقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

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