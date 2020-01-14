بوتين وميركل يناقشان الإعداد لمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أجرى الرئيس فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مباحثات هاتفية بغرض الإعداد لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، بحسب ما أعلن الكرملين الثلاثاء.



ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بيان صدر عن الكرملين أن المحادثات جرت بمبادرة من الجانب الألماني، حيث "بحثا الجانبان الإعداد للمؤتمر الدولي المقرر عقده في برلين حول التسوية في ليبيا".

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وأطلع بوتين ميركل على نتائج المحادثات التي استضافتها موسكو أمس (الإثنين) حول الأزمة الليبية.

وتستعد ألمانيا لعقد مؤتمر يضم وزراء خارجية مجموعة الدول السبع والدول المعنية بالملف الليبي خلال الفترة المقبلة، من أجل وقف النزاع المسلح، والتوصل لحل سياسي.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز، الإثنين، إن اجتماعا تنسيقيا سيعقد في ألمانيا 19 من الشهر الجاري، لبحث ترتيبات المؤتمر