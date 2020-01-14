اليمن بدون انترنت لليوم السادس على التوالي وخسائر بالملايين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
اليمن
لليوم السادس على التوالي والمحافظات اليمنية تشهد توقفاً شبه كامل لخدمة الإنترنت الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، الامر الذي تسبب في توقف كافة المعاملات الرسمية والتجارية والتواصلات الشخصية بين الأفراد، وخسائر تقدر بالملايين.
وأدى خروج خدمة الانترنت في اليمن إلى توقف شبه كامل في إنجاز كافة المعاملات المختلفة المالية والمصرفية والحكومية فضلا عن تعطل شبه تام للمواقع الاخبارية التي تعمل في اليمن وإدخال اليمن في عزلة شبه تامة عن العالم.
وأفادت مصادر مصرفية، أن انقطاع خدمة الإنترنت، أدى إلى عرقلة تعاملات القطاع المصرفي الذي يعتمد بالدرجة الأولى على خدمة الإنترنت في استقبال وإرسال الحوالات الداخلية والخارجية، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين، في حين أغلق عدد من المصارف ومقاهي الإنترنت أبوابها نتيجة استمرار عملية توقف الخدمة.
وبررت ميليشيات الحوثي التي تسيطر على المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذا على شركة "يمن نت" الحكومية، أسباب توقف الإنترنت إلى انقطاع الكابل البحري الذي تعود ملكيته لشركة كلوبال كلاود في "السويس"، غير أن جميع الدول المرتبطة بهذا الكابل البحري، وفق اختصاصيين في التقنية، لا تواجه هذه المشكلة باستثناء اليمن، وهو ما يكذب ادعاءات الحوثيين.
واستبقت ميليشيات الحوثي توقيف خدمة الإنترنت، بحملة واسعة الشهر الماضي، لقطع شبكات الإنترنت المحلية (الواي فاي) في مناطق سيطرتها، بعد رفعها سعر تعرفة الإنترنت بنسبة تجاوزت 130 بالمئة، إضافة إلى تعمدها إبطاء سرعة النت بشكل متعمد منذ سنوات.
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