ملاك شركات الصرافة بصنعاء يستعدون لإضراب عام احتجاجا على إجراءات المليشيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت مصادر مصرفية بالعاصمة صنعاء، اليوم، أن مالكي شركات وشبكات الصرافة والتحويلات، يستعدون للبدء بتنفيذ إضراب شامل.



وذكرت المصادر في تصريحات صحفية أن البدء بالإضراب يأتي على خلفية الغرامات الجائرة التي فرضتها سلطات مليشيا الحوثي على مالكي شركات وشبكات الصرافة والتحويلات، وكذلك اعادة الانترنت الذي لايزال منقطع لليوم الخامس.

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ولفتت المصادر الى أن المليشيا الزمت مالكي شركات وشبكات الصرافة بضرورة نقل سرفراتها الى "يمن نت".

ونوهت المصادر بأن المليشيا تمارس تدميرا ممنهجا للقطاع المصرفي في صنعاء، مقابل ازدهار وتطور لشبكات الصرافة في عدن والمحافظات المحررة.

وتسبب انقطاع الانترنت لليوم الخامس على التوالي، بخسائر لشركات وشبكات الصرافة تقدر بالمليارات. وتمارس المليشيا إجراءات تعسفية بحق القطاع المصرفي الذي يعد العمود الفقري لأي اقتصاد في العالم