شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرسة بإب مهددة بالانهيار بسبب نافذين مدعومين من الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020 إب - الخليج 365 ناشد أهالي منطقة "الكدرة" بعزلة الاخماس بمديرية فرع العدين بمحافظة إب، وسط اليمن، لإنقاذ ما تبقى من أساس مدرسة "خالد بن الوليد".

Advertisements وتوشك المدرسة على الإنهيار بسبب حفريات وتكسير للأحجار بجوار أساس المدرسة من الجهة الشرقية والتي قام بها نافذون مدعومين من مليشيا الحوثي الإنقلابية. وبحسب المصادر، فإن العمل يجري والإعتداء على المدرسة ينفذ امام مرأى الجميع من الجهات المعنية بمنطقة الكدرة بمديرية فرع العدين، دون أن تحرك ساكن، مما أدى الى تمادي الأيادي العابثة بالسطو على المال العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرسة بإب مهددة بالانهيار بسبب نافذين مدعومين من الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.