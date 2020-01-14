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صنعاء - ياسمين الخيامي - "أفلإ ينظرون الى الابل كيف خلقت"صدق الله العظيم..شاهد كيف انتهت المواجهة المرعبة بين جمل عنيد وقطار ضخم منطلق ( فيديو حقق 9 مليون مشاهدة )

2020/01/14 الساعة 09:33 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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