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صنعاء - ياسمين الخيامي - صدمة لوزارة الدفاع الامريكية وترامب يجن جنونه بعد مصرع جنديين امريكين بطريقة مروعة في قاعدة عسكرية داخل بلد أوروبي يعتبر الحليف الاكبر لأمريكا( صورة )

2020/01/14 الساعة 10:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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