- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة الهلال الإماراتي تسير العيادات المتنقلة إلى الجريبة بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
الحديدة - الخليج 365
سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العيادة الطبية المتنقلة إلى منطقة الجُريبة التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها الهيئة بالساحل الغربي.
وعقب وصوله إلى الجريبة قام الفريق الطبي بإستقبال المرضى من السكان ومعاينة الحالات المرضية وتشخيصها بعمل الفحوصات المخبرية وتقديم العلاج المناسب لها بشكل مجاني.
وقال مصدر عامل في الفريق الطبي ، أن الفريق استقبل حالات مصابة بالملاريا وحمى الضنك وقدم لها العلاجات اللازمة، وستواصل هيئة الهلال تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين بشكل مجاني.
وعبر المواطنون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها الإنسانية في دعم المواطنين في الساحل الغربي ، بتسيير العيادات الطبية المتنقلة لعلاج المرضى من المواطنين .
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الهلال الإماراتي تسير العيادات المتنقلة إلى الجريبة بالتحيتا جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.