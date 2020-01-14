قصف مدفعي وصاروخي حوثي على المشتركة في التحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020 الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة بالقذائف المدفعية والصاروخية.

Advertisements مصادر عسكرية ميدانية في التحيتا أفادت، أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة جنوب المديرية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82 ، كما استهدفتها بالقذائف الصاروخية نوع " لُـو ". المصادر أردفت، أن المليشيات استهدفت مواقع أخرى للقوات المشتركة بقذائف RBG ، وأطلقت نيران أسلحتها المتوسطة عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا عيار 12.7 وبأسلحة معدلات البيكا.

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