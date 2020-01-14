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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. نجاة قائد عسكري من محاولة اغتيال في كتاف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
الخليج 365 ـ صعدة
قتل أربعة جنود من القوات الحكومية اليمنية، أمس الاثنين، في حادثة محاولة اغتيال استهدفت مسؤولاً عسكرياً في مديرية كتاف بمحافظة صعدة (أقصى شمالي اليمن).
وقالت مصادر عسكرية إن كميناً نصبه مسلحون كان يستهدف موكب قائد لواء الفتح العقيد أحمد النجاشي وهو في طريقه بالمنطقة، مما أدى إلى مقتل أربعة جنود وإصابة آخرين، بينما نجا النجاشي من محاولة الاغتيال.
ولفتت المصادر إلى إن المسلحين لا يُعرف هويتهم، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.
وأرجع المصدر محاولة اغتيال النجاشي إلى انشقاقه مع مئاتٍ من الجنود من محور كتاف، وانضمامه إلى لواء آخر.
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