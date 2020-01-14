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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جولة جديدة لغريفيث تبدأ من السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
الخليج 365 ـ عدن
بدأ المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن غريفيث من العاصمة السعودية الرياض محاولة جديدة لإحياء محادثات السلام، بعد إحباط ميليشيا الحوثي للجهود التي كانت قد بدأت نهاية العام الماضي.
وعلى الرغم من العوائق التي وضعتها الميليشيا، فإن المبعوث الدولي، بدعم من الدول الكبرى، يسعى لعقد جولة محادثات جديدة للسلام، ويطلب من الشرعية القبول بالذهاب لجولة جديدة من المحادثات دون انتظار استكمال تنفيذ الاتفاق، وبالذات ما يتعلق بالحديدة وموانئها الثلاثة.
وإذ ترفض الشرعية القفز على الاتفاق حتى لا تعتبره الميليشيا مكافأة لها على تنصلها من التزاماتها، فإن غريفيث يستعين بسفراء الدول الخمس الكبرى لإقناع الشرعية بالقبول بمقترحاته.
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