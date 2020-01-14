كهرباء ساحل حضرموت على وشك الانهيار الكلي.. تعرف على الأسباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

الخليج 365 - خاص

كشفت مصادر مطلعة بمؤسسة كهرباء ساحل حضرموت، عن اقتراب نفاذ مادة المازوت في خزانات محطات التوليد، الخاصة بتشغيل المنظومة الكهربائية لمناطق الساحل.



Advertisements

ويأتي هذا التطور الخطير - لا سيما انه في فصل الشتاء المعروف بقلة استهلاك الطاقة - نتيجة لعدم السماح للباخرة المحملة بالمازوت الراسية قبالة ميناء المكلا قبل أيام من تفريغ حمولتها، الأمر الذي يهدد بانقطاع تام للتيار الكهربائي عن مناطق ساحل حضرموت.

واستغربت المصادر من عرقلة إدخال باخرة المازوت المخصصة للكهرباء إلى ميناء المكلا وافراغ حمولتها؛ بالرغم من قيام المسؤولين في السلطة المحلية بابلاغ الحكومة بالوضع الطارئ لوضع الكهرباء، إضافة الى أن التاجر المستورد لكميات المازوت يحمل التصاريح والموافقة اللازمة من شركة النفط وبأسعار منافسة.

بدورها، وجهت مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت نداء عاجلا لرفدها بمواد تشغيلية عاجلة، لضمان استمرارها وتجنب خروج محطات التوليد عن الخدمة.