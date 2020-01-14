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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الهجرة الدولية: دعم الوكالة الأمريكية للتنمية عالج عدد من المشكلات البيئية باليمن
الثلاثاء 14 يناير 2020
الخليج 365
أكدت المنظمة الدولية والهجرة، أن الدعم المقدم من مكتب المساعدات الخارجية لحالات الكوارث التابع للوكالة الأميركية للتنمية، ساهم في علاج عدد من المشكلات في المياه والصرف الصحي وغيرها باليمن.
وقالت المنظمة في بيان لها، على مدى السنوات الثلاث الماضية ، مكّن الدعم المُقدم من مكتب المساعدات الخارجية لحالات الكوارث التابع للوكالة الأميركية للتنمية المنظمة الدولية للهجرة من دعم المجتمعات الضعيفة في اليمن".
وأضاف البيان، أن الدعم كان في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة والمأوى والمواد الاغاثية وخدمات الحماية".
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