الحوثيون يصدرون تعميما خطيرا على طالبات المدارس بصنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثيون يصدرون تعميما خطيرا على طالباتالمدارس بصنعاء
الثلاثاء 14 يناير 2020
الخليج 365
أصدرت وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران, تعميماً ألزمت بموجبه مديرات مدارس البنات، حضور فعاليات خاصة بالمليشيا.
واوردت ميلشيا الحوثي في التعميم الرسمي والمتداول" ألزم مديريات المدارس الحكومية والخاصة، حضور فعالية تتضمن معرضا صوريا بمناسبة الذكري السنوية لما أسمته بـ"الشهيد" يقام اليوم الثلاثاء, بقاعة وزارة التربية والتعليم، بالعاصمة صنعاء.
إلى ذلك أفادت مصادر مطلعة أن مراكز التربية والتعليم، إدارات النظم والمعلومات في مختلف مناطق أمانة العاصمة، شددت على ضرورة الحضور والالتزام بما تضمنه التعميم، محذرة من أي تقاعس.
وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي حولت مناسباتها إلى مصدر استرزاق ونهب للمال العام والخاص، فيما آلاف المعلمين لا يملكون أجور مركبات النقل التي تقلهم إلى مدارسهم لتأدية عملهم.
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