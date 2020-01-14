شكرا لمتابعة خبر عن سعد الذابح يظهر بشكل مباغت ويثير الخوف والهلع في نفوس كل ابناء المحافظات الشمالية حتى المشرفين الحوثيين يخافون منه ولا يستطيعون مواجهته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/14 الساعة 07:00 صباحاً (سمابرس - متابعات) متعلقات الرئيس هادي : يوجه ضربة موجعة لعبد الملك الحوثي شخصيا بعد قرار الأخير بمنع العملة الجديدة ويثلج صدور الجميع حتى المشرفين والمتحوثين سعداء بما فعله هادي Advertisements قرار أمريكي عاجل يصدم السعودية بترحيل 12 عسكريًّا سعوديًّا .. والسبب صادم البحسني يبارك للقطاع الرياضي احتضان استاد سيئون الأولمبي لمنافسات نهائي أبطال المحافظات ناطق قوات طارق صالح يعلق على المظاهرات المطالبة برحيل مؤسس ولاية الفقيه الايرانية خامنئي

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كانت هذه تفاصيل خبر سعد الذابح يظهر بشكل مباغت ويثير الخوف والهلع في نفوس كل ابناء المحافظات الشمالية حتى المشرفين الحوثيين يخافون منه ولا يستطيعون مواجهته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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