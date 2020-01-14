شكرا لمتابعة خبر عن قرار أمريكي عاجل يصدم السعودية بترحيل 12 عسكريًّا سعوديًّا .. والسبب صادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الرئيس هادي : يوجه ضربة موجعة لعبد الملك الحوثي شخصيا بعد قرار الأخير بمنع العملة الجديدة ويثلج صدور الجميع حتى المشرفين والمتحوثين سعداء بما فعله هادي سعد الذابح يظهر بشكل مباغت ويثير الخوف والهلع في نفوس كل ابناء المحافظات الشمالية حتى المشرفين الحوثيين يخافون منه ولا يستطيعون مواجهته البحسني يبارك للقطاع الرياضي احتضان استاد سيئون الأولمبي لمنافسات نهائي أبطال المحافظات ناطق قوات طارق صالح يعلق على المظاهرات المطالبة برحيل مؤسس ولاية الفقيه الايرانية خامنئي

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