شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو صادم لفتاة سعودية داخل أحد المحلات التجارية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أججَّ مقطع فيديو لـ فتاة سعودية منتقبة مع موظف بأحد المحلات التجارية، موجة غضب، بسبب ما قامت به مع ذلك الموظف.

تظهر الفتاة السعودية، المنتقبة خلال مقطع الفيديو، ولم يستدل عن كونها زبونة أو موظفة بالمحل،وهي تلعب مع الموظف ريست وتحاول التغلب عليه، فيما يضحك الأخير لعدم قدرتها على هزيمته.

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• فيديو صادم لفتاة سعودية داخل أحد المحلات التجارية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد

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كشفّ مغرّدون على تويتر، عن غضبهم من تصرّف الفتاة، حيث طالبوا بإعادة هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي غيّبها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مقابل إعطاء كامل الصلاحيات والحرية المطلقة لهيئة الترفيه التي يرأسها تركي آل الشيخ، لتحويل المملكة من بلدٍ ملتزمٍ دينياً إلى بلدٍ علمانيّ.