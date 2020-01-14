شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب صور جريئة للوليد بن طلال مع فنانة مشهورة داخل قصره بالرياض ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة تجمع الأمير الوليد بن طلال، والفنانة الإماراتية “أحلام”، في قصره بالرياض. ونشرت الفتاة الإماراتية أحلام صورة جمعتها بالأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، بقصره بمدينة الرياض وذلك بعد تناولهما وجبة الغداء . --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • عاجـــل : السعودية تصحو على قرارات طارئة وإجراءات أمنية مشددة .. ما الذي يحدث ؟ • تسريب صور جريئة للوليد بن طلال مع فنانة مشهورة داخل قصره بالرياض ..شاهد • جميع الرجال يجب أن يشاهدو هذا الفيديو .. هذة الوصفة السحرية متوفرة في مطبخ كل منزل .. تناولها كل يوم وتخلص من جميع مشاكلك الجنسية Advertisements • فيديو صادم لفتاة سعودية داخل أحد المحلات التجارية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد • فتاة سعودية تشكو على الهواء مباشرة أنها تمارس العادة السرية بطريقة مفرطة وانها لن تتوقف عنها حتى اذا تزوجت ..شاهد ماهو العلاج الذي دلها عليه الدكتور طارق الحبيب ..«فيديو» • طائرة قطرية حلقت في سماء إيران ليلة قصفها للقواعد العسكرية الامريكية ..شاهد كيف تعامل معها الحرس الثوري • في السعودية .. والد العروسة يطلب من العريس ان يقوم بهذا العمل مع ابنته امام الجميع ..وسط صدمة الحاضرين ..شاهدو كيف كانت النهاية --------------------------------- وقالت أحلام في تغريدتها: “تشرفت بالدعوه الكريمه على الغداء من سمو الامير الملكي الامير الوليد بن طلال في قصره العامر هذا الانسان العظيم الذي كانت له افضال كثيره علي ربي يحميك ويحفظك ويطول بعمرك تشريف شوفتك”.

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