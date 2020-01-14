شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تصحو على قرارات طارئة وإجراءات أمنية مشددة .. ما الذي يحدث ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، امس الاثنين، عن إجراءات أمنية مشددة في المملكة بعد الضربات التي شهدها العراق في الآونة الأخيرة.

وقال الوزير للصحفيين ردًّا على سؤالٍ، بشأن ما إذا كانت السعودية عززت أمن النفط بعد ضربات أمريكية وإيرانية في المنطقة في الآونة الأخيرة: "اتخذنا جميع الإجراءات الاحترازية الممكنة".

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وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان، في فعالية للقطاع في الظهران، إن إنتاج المملكة النفطي سيبلغ 9.744 ملايين برميل يوميًّا، في يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط.

وأعلن "الحرس الثوري" الإيراني، الأربعاء الفائت، استهدافه لقاعدتين عسكريتين عراقيتين في عين الأسد وإربيل، تضمان قوات أمريكية، وذلك ردًّا على مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

ويذكر أن منشآت نفطية لشركة "أرامكو" السعودية في بقيق وخريص تعرضت لهجمات في الـ 14 من سبتمبر/أيلول؛ مما أدى إلى توقف نصف إنتاج المملكة من النفط وهو ما يمثل 5% من إنتاج النفط العالمي. وألقت السعودية بالمسؤولية على إيران.

وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت الولايات المتحدة عن إرسال 3 آلاف جندي أمريكي إضافي، وقوة استطلاع جوي، وبطاريتين من منظومات "باتريوت"، وسربين من الطائرات المقاتلة الدفاعية، ودفعات من صواريخ "ثاد" و"باتريوت"، لتعزيز قدرات الدفاع للمملكة.