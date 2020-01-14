شكرا لمتابعة خبر عن 3 شباب يهزون المملكة من اقصاها الى اقصاها وينشرون مقطع اباحي لزوجين يمارسان العشرة الزوجية في منزلهما..شاهد ماذا وجدت الشرطة في جوالتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - 3 شباب يهزون المملكة من اقصاها الى اقصاها وينشرون مقطع اباحي لزوجين يمارسان العشرة الزوجية في منزلهما..شاهد ماذا وجدت الشرطة في جوالتهم

2020/01/14 الساعة 08:04 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3 شباب يهزون المملكة من اقصاها الى اقصاها وينشرون مقطع اباحي لزوجين يمارسان العشرة الزوجية في منزلهما..شاهد ماذا وجدت الشرطة في جوالتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.