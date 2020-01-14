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صنعاء - ياسمين الخيامي - رجل دين يحتجز 50 سيدة وفتيات صغيرات ويقوم بهذ العمل الفاضح والمحرم شرعا داخل مجمع سكني وعندما حضرت الشرطة كانت المفاجئة الصادمة ( صورة مقززة )

2020/01/14 الساعة 07:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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