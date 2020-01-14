شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالصورة.. مراهق يمني صغير السن يرفع راس اليمنيين بعد ان اقتحم الديوان السلطاني ليعزي في وفاة السلطان قابوس (شاهد كيف تعامل معه السلطان الجديد ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالصورة.. مراهق يمني صغير السن يرفع راس اليمنيين بعد ان اقتحم الديوان السلطاني ليعزي في وفاة السلطان قابوس (شاهد كيف تعامل معه السلطان الجديد )

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