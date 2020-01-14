شكرا لمتابعة خبر عن بشرى سارة من هذه الدولة الخليجية في البقاء فيها اذا قمت بزيارتها بعد انتهاء إذن الدخول اليها حتى اذا كنت غير مقيم وتسهيلات قد تحول الزيارة الى اقامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بشرى سارة من هذه الدولة الخليجية في البقاء فيها اذا قمت بزيارتها بعد انتهاء إذن الدخول اليها حتى اذا كنت غير مقيم وتسهيلات قد تحول الزيارة الى اقامة

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كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة من هذه الدولة الخليجية في البقاء فيها اذا قمت بزيارتها بعد انتهاء إذن الدخول اليها حتى اذا كنت غير مقيم وتسهيلات قد تحول الزيارة الى اقامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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