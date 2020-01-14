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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. القوات الجنوبية تتصدي لأوسع هجوم حوثي في الفاخر الثلاثاء 14 يناير 2020 الخليج 365 تمكنت القوات الجنوبية منذ قليل، من التصدي لأوسع هجوم حوثي في جبهة الفاخر غرب قعطبة شمالي الضالع.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية، أن القوات الجنوبية أفشلت هجوم المليشيات الحوثية وتمكنت من التصدي للهجوم وسط سقوط خسائر فادحة في صفوف المليشيات. وأضافت المصادر، أن القوات الجنوبية تمكنت من قتل وإصابة العديد من عناصر المليشيات الإرهابية التابعة لإيران.

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