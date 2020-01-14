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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غريفيث يطلع الرئيس هادي على رؤيتة لتحقيق السلام
الثلاثاء 14 يناير 2020
الخليج 365
قدم مبعوث الامم المتحدة مارتن غريفيث، أمس الاثنين للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رؤيته القادمة لتحقيق السلام في اولى محطاته لهذا العام.
جاء هذا خلال لقاء رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ونائبه الجنرال على محسن ووزير خارجيته محمد الحضرمي في العاصمة السعودية الرياض في مسعى لاحراز اختراق حاسم لاتفاق السويد.
وقالت وكالة الانباء الحكومية، ان هذه الرؤية الذي قدمها المبعوث الاممي هي في اطار تنفيذ خطوات اتفاق الحديدة باعتبارها بداية اجراءات بناء الثقة لتعزيز المسار السياسي المتعثر منذ نحو عام.
وفي المقابل، جدد الرئيس هادي تاكيده على اهمية العمل مع غريفيث للوصول الى عودة الامن والاستقرار لليمن والحفاظ على وحدة اراضيه وامنه واستقراره، وفقا للمرجعيات وقرارات مجلس الامن منها القرار رقم 2216، بحسب الوكالة الحكومية.
وأكد الرئيس عبدربه منصور، على الدور الذي يبذلة الوسيط البريطاتي في تنفيذ بنود اتفاق الحديدة رغم مماطلات جماعة الحوثي، كما تطرق اللقاء للاوضاع العامة في المنطقة والتطورات المتسارعة وتداعياتها على احلال السلام والاستقرار في البلد العربي الفقير الذي يطحنة الحرب منذ خمس سنوات.
وتأتي هذه الجولة الجديدة في المنطقة من اجل تحريك الجمود في اتفاقات السلام الذي وقعتها الحكومة وجماعة الحوثي برعاية الامم المتحدة في السويد في شهر ديسمبر 2018.
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