عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثيون يفرضون جبايات مالية لدعم فعاليات تأبين الصريع سليماني

الثلاثاء 14 يناير 2020

الخليج 365

قالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي بمحافظة إب وسط اليمن، فرضت جبايات وإتاوات مالية على محلات تجارية، لدعم فعاليات وأنشطة تأبين وعزاء الصريع في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.



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وأضافت المصادر، إن لجاناً تابعة للمليشيات الحوثية باشرت منذ يومين، فرض جبايات على المحلات التجارية في عدد من البلدات بالمحافظة، لدعم فعاليات تأبينية تعتزم المليشيا إقامتها تنديداً بمصرع الجنرال الإيراني قاسم السليماني، الذي لقي حتفه مع قيادات في الحشد الشعبي إثر غارة للطيران الأمريكي بالعراق الجمعة الماضية.

وفي مديرية النادرة شرق إب تحدث سكان محليون عن فرض المليشيا الحوثية على عدد من المواطنين دفع مبلغ ألفي ريال على كل مواطن بعدد من البلدات.

وتواصل مليشيا الحوثي فرض جبايات مالية على أبناء المحافظة تحت مسميات وذرائع مختلفة في عملية نهب منظمة لأموال المواطنين منذ خمس سنوات من الانقلاب.