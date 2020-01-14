شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينزع 123 ألف لغم حوثي منذ انطلاق المشروع حتى 9 يناير الحالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مسام ينزع 123 ألف لغم حوثي منذ انطلاق المشروع حتى 9 يناير الحالي الثلاثاء 14 يناير 2020 الخليج 365 أعلنت الفرق الهندسية الاختصاصية العاملة ضمن مشروع نزع الألغام «مسام»، الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن، نزع 2855 لغماً وذخيرة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الحالي.

Advertisements وقال مدير عام مشروع «مسام»، أسامة القصيبي، إن «الفرق الهندسية التابعة للمشروع نزعت خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2855 لغماً وذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة». وأضاف، وفقاً لما نقله عنه الموقع الإلكتروني للمشروع، أن «الفرق الهندسية التابعة للمشروع نزعت خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 1187 لغماً وذخيرة غير متفجرة، ونزعت خلال الأسبوع الماضي 786 ذخيرة غير متفجرة و 17 عبوة ناسفة». وذكر أن «الفرق الهندسية نزعت في الأسبوع ذاته 367 لغماً مضاداً للدبابات، و17 لغماً مضاداً للأفراد»، وأن «مجموع ما نزعته فرق (مسام) منذ انطلاق المشروع حتى يوم 9 يناير (كانون الثاني) من الشهر الحالي بلغ 123 ألف لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير متفجرة».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "مسام" ينزع 123 ألف لغم حوثي منذ انطلاق المشروع حتى 9 يناير الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.