شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الخليج يصحو على خبر مؤلم .. وفاة الفنان الكبير الذي احبه الجميع ..والحزن يجتاح الوطن العربي بأكمله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - خيمت أجواء من الحزن على الوسط الفني في البحرين برحيل الفنان علي الغرير، الذي توفي اليوم الأحد، إثر سكتة قلبية عن عمر ناهز 51 عاماً ونعى فنانو الوطن العربي الراحل، كما دشّن النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ كان الأكثر رواجاً في الخليج.

ووصفت وكالة أنباء البحرين الفنان الراحل بأنه "من أبرز الفنانين في البحرين والخليج العربي"، حيث عرفه الجمهور البحريني والخليجي من خلال الأدوار الكوميدية إلى جانب مجموعة من الأعمال الدرامية المتميزة.

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ولد الغرير في 30 سبتمبر/ أيلول 1968 وبدأ رحلته الفنية في 1990 من خلال مسلسل (رحلة العجائب)، وقدم على مدى مشواره أكثر من 50 مسلسلاً إضافة إلى 13 عملاً مسرحياً.

ومن أشهر مسلسلاته (حزاوينا خليجية)، و(سعدون)، و(سوالف طفاش)، و(الحرب العائلية الأولى)، و(لولو مرجان)، و(جديمك نديمك).