شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن في هذة الدولة العربية : حضر الزوج فجأة فوجد زوجته بين أحضان عشيقها الطبيب بالدور الثاني عشر ..شاهد كيف كانت ردة فعله الجنونية ..«فيديو» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ضمن الأحداث المأساوية التي يخلفها العشق الممنوع في العديد من الدول العربية فقد لقى طبيب في جمهورية مصر العربية مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثاني عشر في عقار بالهرم أثناء هروبه من شقة عشيقته لحضور زوجها المفاجيء. وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بسقوط شخص من علو بمنور عقار بمنطقة مشعل الهرم، انتقلت علي الفور قوة أمنية وتبين من خلال الفحص وفاة طبيب بشري ٤٤ سنة من الفيوم. --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • فتاة سعودية تشكو على الهواء مباشرة أنها تمارس العادة السرية بطريقة مفرطة وانها لن تتوقف عنها حتى اذا تزوجت ..شاهد ماهو العلاج الذي دلها عليه الدكتور طارق الحبيب ..«فيديو» • طائرة قطرية حلقت في سماء إيران ليلة قصفها للقواعد العسكرية الامريكية ..شاهد كيف تعامل معها الحرس الثوري Advertisements • في السعودية .. والد العروسة يطلب من العريس ان يقوم بهذا العمل مع ابنته امام الجميع ..وسط صدمة الحاضرين ..شاهدو كيف كانت النهاية • تحذير هام : لا تتناول هذا الطعام على الريق حتى لو كنت ستموت جوعا واياك ان تتناول هذه الفاكهة اللذيذة لأنها ستقضي عليك ! --------------------------------- أشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن المتوفى سقط من الطابق الثاني عشر حيث كان متواجدا بشقة سيدة ٢٨ سنة لارتباطهما بعلاقة آثمة وأنه اعتاد التردد عليها في غياب زوجها "فرد أمن".

أضافت التحريات أن زوج السيدة حضر بشكل مفاجيء فحاول الطبيب الهرب من نافذة الشقة والقفز على العقار المجاور إلا أنه سقط أرضا بمنور العقار ولقي مصرعه متأثرا بإصابته. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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