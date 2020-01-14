شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طائرة قطرية حلقت في سماء إيران ليلة قصفها للقواعد العسكرية الامريكية ..شاهد كيف تعامل معها الحرس الثوري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف نائب رئيس لجنة العمران والبناء في البرلمان الإيراني، أبو الفضل موسوي بيوكي، أن طائرة مدنية قطرية عبرت الأجواء الإيرانية بسلام ليلة سقوط الطائرة الأوكرانية المنكوبة. وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال موسوي بيوكي، الاثنين: "كانت هناك طائرة قطرية في تلك الليلة (الأربعاء الماضي) وعندما دخلت الأجواء الإيرانية، أعلمت برج المراقبة وحددت موقعها، والبرج الإيراني أعلم الدفاعات الجوية وتم التنسيق لعبورها بشكل طبيعي".

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• طائرة قطرية حلقت في سماء إيران ليلة قصفها للقواعد العسكرية الامريكية ..شاهد كيف تعامل معها الحرس الثوري

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ولفت إلى أن الطائرة القطرية كادت أن تتحطم بصاروخ إيراني في ليلة إسقاط الطائرة الأوكرانية، إذ رأى طاقمها ضوءا اعتقد أنه صاروخ، لكن في النهاية أعطى الدفاع الجوي الإيراني لها إذن الحركة في الأجواء.

وتابع النائب الإيراني شارحا: "عندما تدخل طائرة ما الأجواء الإيرانية، يقول طاقمها لبرج المراقبة أنا دخلت، وفي حالة الطائرة القطرية، فقد كانت تطير على ارتفاع معين في الأجواء الإيرانية وشاهد طاقمها وميضا، فأبلغ برج المراقبة الذي قام بدوره بإخطار الدفاع الجوي، ثم تم تنسيق حركتها في الأجواء الإيرانية".



وكانت طائرة مدنية أوكرانية من طراز بوينغ، قد تحطمت الأربعاء الماضي بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران متوجهة إلى كييف.



وأسفر الحادث عن مصرع كل من كان على متن الطائرة، وهم 176 راكبا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.



وأقر قائد القوة الجو فضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، في مؤتمر صحفي السبت الماضي، بمسؤولية الحرس عن إسقاط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، وأكد أن الواقعة حدثت في أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.