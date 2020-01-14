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صنعاء - ياسمين الخيامي - واخير قضي الامر وحقق هادي مبتغاه وجعل الزبيدي وكل قيادات الانتقالي يدفعون الثمن ويرفعون الراية البيضا وبمساعدة القوات "السعودية "و "الحماية الرئاسية"

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