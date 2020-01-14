شكرا لمتابعة خبر عن أمير قطر يصدم كل القطريين ويصعق الملك سلمان وولي عهد ابو ظبي ويدفع هذا المبلغ الخرافي للأيرانيين مقابل ان تقوم إيران بهذا العمل ..مبلغ لا يمكن تخيله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - أمير قطر يصدم كل القطريين ويصعق الملك سلمان وولي عهد ابو ظبي ويدفع هذا المبلغ الخرافي للأيرانيين مقابل ان تقوم إيران بهذا العمل ..مبلغ لا يمكن تخيله

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