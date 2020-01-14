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صنعاء - ياسمين الخيامي - عــاجــل: هجوم صاروخي مباغت على أكبر قاعدة عسكرية يخلف عشرات الجنود قتلى وجرحى .. وأمريكا ترسل فورا سرب من الطائرات الحربية (تفاصيل طارئة)

ارتفعت حصيلة الهجوم على قاعدة عسكرية بالنيجر، الذي وقع الخميس الماضي، إلى 89 قتيلا، وفقا لمصادر أمنية.



وقالت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة الأمريكية اقرت إرسال سرب من طائرات الدرونز ، دون طيار مسلحة الى النيجر .

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نقلت وكالة "رويترز"، أن أربعة مصادر أمنية، ذكرت، اليوم السبت، أن عدد قتلى هجوم شنه مسلحون "يشتبه بأنهم متشددون إسلاميون"، على قاعدة عسكرية بالنيجر، ارتفع إلى 89 على الأقل.



ولفت إلى أن هذا الرقم تجاوز بفارق كبير محصلة هجوم الشهر الماضي، على عسكريين أيضا أودى بحياة 71 جنديا ليصبح أكبر هجوم على القوات المسلحة بالبلاد خلال سنوات.



وكانت الحكومة في النيجر، قالت، يوم الخميس إن 25 جنديا قتلوا مضيفة، أنها صدت هجوما في بلدة تشيناجودرار شنه مهاجمون يستخدمون عربات ودراجات نارية.



لكن أربعة مصادر، قالت إن 89 عسكريا على الأقل قتلوا في الهجوم ودفنوا، اليوم السبت، في العاصمة نيامي.