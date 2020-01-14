شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو..عيدروس الزبيدي يوجه اقوى ضربة للوزيرين الميسري والجبواني ويثلج صدر ابناء الجنوب في كل المحافظات الجنوبية بهذا الاعلان الرسمي الخطير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..عيدروس الزبيدي يوجه اقوى ضربة للوزيرين الميسري والجبواني ويثلج صدر ابناء الجنوب في كل المحافظات الجنوبية بهذا الاعلان الرسمي الخطير

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو..عيدروس الزبيدي يوجه اقوى ضربة للوزيرين الميسري والجبواني ويثلج صدر ابناء الجنوب في كل المحافظات الجنوبية بهذا الاعلان الرسمي الخطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.