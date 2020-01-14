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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثيون يغيرون تسمية قاعات أهم الجامعات الحكومية بأسماء قياداتهم
الثلاثاء 14 يناير 2020
الخليج 365
أقدمت مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران على تغيير أسماء القاعات الدراسية في الجامعات الحكومية بمناطق سيطرتها، بالتزامن مع فعالياتها الذكرى السنوية لما تسميها "أسبوع الشهيد" والتي تقيمها كل عام.
وأفادت مصادر مطلعة، أن قيادة مليشيا الحوثي غيرت أسماء القاعات الجامعية الدراسية في جامعات ذمار وإب وعمران والبيضاء واستبدالها بأسماء صرعاها من عناصرها وقياداتها السلالية.
وأحلت الميلشيا الحوثية أسماء صرعى قياداتها بدلا من أسماء شخصيات وطنية أثرت في الحياة اليمنية في عدة مجالات فكرية وأدبية وعلمية وسياسية.
ولفتت المصادر أن المليشيا تسعى بهذه التغييرات إلى ترسيخ أسماء قتلاها من العناصر والقيادات السلالية الذين قتلوا في سبيل تنفيذ أجندتها وفقا لسياسة ولاية الفقيه والأفكار الطائفية المستوردة من إيران في عقول الطلاب وأبناء المجتمع بهدف تغيير الهوية القومية اليمنية.
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