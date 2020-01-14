عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرع قائد ميليشيا الحوثي بجبهة البرح وثلاثة من مرافقيه

الثلاثاء 14 يناير 2020

الخليج 365

لقى قيادى حوثى بارز مصرعه مع ثلاثة من مرافقيه فى عملية نوعية نفذتها وحدة المهام الخاصة بقوات المقاومة المشتركة، فى جبهة البرح بمحافظة تعز جنوب غربى اليمن.



وأفاد الإعلام العسكرى للقوات المشتركة فى بيان، أن أفرادا من وحدة المهام الخاصة تمكنوا من اختراق مواقع الميليشيات الحوثية بجبهة البرح، مؤكدا أنه تم تنفيذ كمين محكم لقائد قطاع البرح للميليشيا الحوثية المدعو صالح شهارة.

وبحسب البيان، فإن العملية جاءت بعد رصد استخباراتى دقيق أسفرت عن مصرع القيادى الحوثى صالح شهارة وثلاثة من مرافقيه، وأن أبطال كتيبة المهام الخاصة تمكنوا من العودة لمواقعهم دون أية خسائر بشرية، معتبرا العملية نجاحا استخباراتيا، وتدشين لسلسلة من العمليات النوعية التى سيتم تنفيذها فى عمق العدو الحوثى خلال المرحلة القادمة.

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وتولى القيادى الحوثى صالح شهارة وهو من أبناء محافظة عمران، مهام قائد قطاع البرح فى فبراير العام الماضى وأدار العمليات القتالية للميليشيات فى مربع البرادة والكسارة.

ويعتبر أهم قيادات الميليشيا الحوثية فى جبهة البرح ومن بين أهم القيادات الحوثية فى محافظة تعز.

وأقدمت ميلشيات الحوثيين الانقلابية على ملاحقة الشباب والأطفال بمناطق سيطرتها وحلق رؤوسهم، فيما أسمته حملة تعزيز الهوية الإيمانية، والتى تهدف إلى مصادرة حريتهم وحقوقهم الشخصية.

ونشر مقطع "فيديو" لأحد قيادات المليشيات الحوثية خلال عاقبته مجموعة من الشباب والمراهقين، حيث قام بحلق رؤوس الشباب بماكينة حلاقة، بتهمة وقوقهم أمام مدرسة للبنات ومشاهدتهن خلال خروجهن.